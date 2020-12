OM : quand André Villas Boas perd le contrôle et menace un journaliste

Mercredi soir, l’Olympique de Marseille s’est incliné face au Stade Rennais dans les dernières minutes de la rencontre (2-1). Les hommes d’André Villas Boas n’avaient pourtant pas tardé à prendre l’avantage au score grâce à une réalisation du néo Marseillais, Pape Gueye (24e). Mais dix minutes plus tard, le milieu français laissait ses partenaires à dix après avoir écopé un second carton jaune pour un geste dont l’intention fait débat depuis mercredi soir.

À onze contre dix, les Bretons sont revenus au score et ont fini par l’emporter au grand dam de l’entraîneur phocéen, qui a paru très remonté à l’issue de sa conférence de presse d’après-match. Ce jeudi, RCM Sport révèle les sons d’une discussion qui aurait suivi entre AVB et un journaliste présent. Discussion au cours de laquelle on peut entendre le technicien portugais menacer ce dernier. «Merci hein. Continue comme ça, je t’attrape moi. Si j’ai la chance de t’attraper. Continue comme ça, c’est bien».