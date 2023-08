Liga : Cadix s’impose à domicile contre Alavés

La première journée de Liga se clôture ce lundi. Alors que l’Atlético Madrid et , Cadix et Alavès se donnaient rendez-vous à 19h30 sur la pelouse des premiers cités. Et il ne fallait pas arriver en retard durant cette rencontre. Dès les premières minutes, Fede San Emeterio a ouvert le score pour les locaux (7e, 1-0).

La suite après cette publicité

Un avantage qu’ont conservé les hommes de Sergio Gonzalez tout au long de la rencontre même si Alavès a souvent été proche d’égaliser que cela soit sur la tentative de Duarte (40e) ou quand Gorosabel a raté le ballon de quelques centimètres (60e). Cadix a fait le dos rond même après avoir été réduit à dix suite au rouge d’Escalante (88e) et les neuf minutes suffocantes de temps additionnel en fin de rencontre. Finalement, le Submarino amarillo a remporté ce duel inaugural entre deux équipes amenées à lutter pour le maintien cette saison.