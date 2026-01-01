Menu Rechercher
Ligue 1

PSG : les ultras du Paris FC seront interdits de Parc des Princes

Par Valentin Feuillette
PSG Paris FC
Dimanche soir, le Parc des Princes accueillera un événement inédit depuis 47 ans : un derby parisien entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC en Championnat de France. À 20h45, les deux clubs de la capitale s’affronteront devant un parcage visiteurs limité à 1 000 supporters du PFC, dont la plupart seront des spectateurs « lambdas » après que les billets à 10 euros se soient rapidement envolés. Ce match se déroulera dans un contexte particulier pour le Paris FC, dont les ultras Lutetia sont suspendus de déplacement suite à une altercation survenue le 7 décembre dernier, tandis que le petit groupe Old Clan sera présent à titre individuel avec un tambour et deux drapeaux, sans bâches ni regroupement officiel.

Malgré la portée symbolique de cette rencontre, la préfecture de police de Paris n’a pas renforcé le dispositif de sécurité habituel pour une affiche de Ligue 1, la DNLH ne l’ayant pas classée à risque. Le PSG, de son côté, n’a pris aucune mesure particulière, estimant ne pas avoir de crainte spécifique. La circulation autour du Parc sera toutefois interdite dès 17h45 et les restrictions resteront en place jusqu’à une heure du matin. Une semaine plus tard, le lundi 12 janvier, les deux équipes se retrouveront au même endroit pour les seizièmes de finale de la Coupe de France, dans une nouvelle rencontre qui pourrait suivre un dispositif similaire.

Ligue 1
PSG
Paris FC

Ligue 1
Paris Saint-Germain
Paris FC
