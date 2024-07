Le Barça prépare un double coup à 120 M€, l’Angleterre s’emballe pour l’arrivée de Leny Yoro à Manchester United

Le Barça veut faire sauter la banque

Si on vous répète à chaque fois que le FC Barcelone est en galère de tunes, le club catalan arrive toujours à trouver un moyen d’être lié à des rumeurs plus folles les unes que les autres. Ce matin, Sport explique qu’un «sommet» a eu lieu pour Nico Williams et le deal est en très bonne voie ! Le directeur sportif du Barça Deco a rencontré l’agent du joueur pour convenir de son contrat. Chez les Culés, ils sont convaincus de pouvoir conclure le deal en juillet. Pour rappel, la sensation de l’Euro a une clause de 58M€. Et le Barça pourrait faire coup double puisque Olmo est aussi pisté ! C’est simple, le FC Barcelone veut «les deux», comme le relaye le Mundo Deportivo. En 24h, Deco a rencontré les représentants des deux champions d’Europe. Néanmoins, l’affaire semble plus compliquée pour le milieu du RB Leipzig qui est aussi dans le viseur de Manchester City et de l’Atlético de Madrid. Le milieu offensif a une clause à 60M€ qui expire le 20 juillet.

Manchester United s’enflamme pour Leny Yoro

Un gros retournement de situation. Alors que le Real Madrid avait un accord, l’arrivée de Leny Yoro à Manchester United enflamme l’Angleterre ce jeudi matin. La presse jubile pour ce gros coup à 62M€. «Dans ta face», lâche le Daily Star. Un message adressé à Liverpool qui était aussi dans la course pour signer le jeune crack de 18 ans. Le Manchester Evening News envoie aussi une petite pique au Real alors que le Daily Mirror se frotte les mains de ce nouveau deal conclu par Erik ten Hag. Selon nos infos, le joueur de Lille a passé sa visite médicale avec succès. ll a également visité les installations du club mancunien. Leny Yoro sera la 2ème recrue estivale des Red Devils après Zirkzee.

L’Espagne s’impatiente pour les débuts de Mbappé

Mbappé au PSG c’est désormais du passé et à Madrid, on se frotte enfin les mains de pouvoir compter dans ses rangs le Français après tant des années à lui avoir couru après. Le journal AS est comblé de bonheur de pouvoir compter sur ce joueur qualifié de « surnaturel ». Le quotidien madrilène fait l’éloge du joueur ce matin. Mbappé est une merveille physique qui bat des records. La star est capable de courir à 37,8km/h en référence à son sprint face à l’Argentine lors de la Coupe du monde 2018. À 25 ans, il a marqué 331 buts depuis le début de sa carrière et vend plus de 7000 maillots par jour. Mbappé n’a même pas encore disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs qu’il s’est déjà mis dans la poche tout le monde. Justement, son premier match devrait être la Supercoupe d’Europe comme le relaye Marca. Le joueur est attendu de pied ferme le 7 août après ses vacances.