Bayer Leverkusen-Rome : les compositions officielles

Voici la deuxième manche de la demi-finale d’Europa League entre le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso et l’AS Rome de José Mourinho (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Le Special One a vu son plan marcher à merveille lors du match aller en l’emportant 1-0 grâce au jeune Edoardo Bove. Mais surtout, son équipe avait su contraindre au mutisme les feu follets Wirtz, Diaby et Hlozek.

Pour éviter la même déconvenue, Xabi Alonso a concocté un un 3-4-2-1 dans lequel Azmoun remplace Hlozek. Hincapié reprendra sa place en défense centrale suite à la blessure de Kossounou, Bakker le remplace donc en tant que piston gauche. Quant au Portugais, il mise sur un 3-4-3 avec le même onze que lors du match aller.

Les compositions officielles :

Bayer Leverkusen : Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapié - Frimpong, Palacios, Demirbay, Bakker - Wirtz, Diaby - Azmoun

Rome : Rui Patricio - Mancini, Cristante, Ibanez - Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola - Belotti, Abraham