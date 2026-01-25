Serie A : Jonathan David et la Juventus humilient le Napoli !
La Juventus a infligé une véritable humiliation à Naples dans le choc de la 22e journée de Serie A, s’imposant 3-0 à l’Allianz Stadium. Dans un duel où les deux équipes se disputent le sommet du classement, la Vieille Dame a montré toute sa supériorité tactique et mentale. Dès la 22e minute, Jonathan David a ouvert le score, déclenchant une avalanche d’occasions et mettant Naples sous pression dès l’entame.
Les Napolitains, pourtant invaincus depuis plusieurs matchs et candidats sérieux au titre, ont semblé dépassés par l’organisation de Luciano Spalletti et la maîtrise au milieu de terrain de Locatelli et McKennie. Kerem Yıldız a doublé la mise à la 77e minute, avant que Filip Kostić ne parachève la démonstration à la 86e. Naples repart avec zéro point et de sérieux doutes sur sa capacité à rivaliser en haut du tableau, tandis que la Juventus conforte sa position et envoie un signal fort à ses rivaux pour la course au Scudetto.
