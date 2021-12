Barça : Abde a été approché par le Maroc pour participer à la CAN

Abdessamad Ezzalzouli, plus communément appelé Abde, est un des joueurs qui monte du côté du FC Barcelone. Arrivé l’été dernier en provenance d’Hercules (division 4 espagnole), Catalunya Radio indique que Vahid Halihodzic et la sélection marocaine l’ont d’ores et déjà contacté afin qu’il participe à la Coupe d’Afrique des Nations, qui aura lieu du 9 janvier au 6 février prochains.

La suite après cette publicité

Marocain de naissance, Abde aura bientôt la nationalité espagnole, mais son souhait a toujours été de jouer pour les Lions de l’Atlas. Le Barça, de son côté, ne veut pas perdre son joueur, dans une période où auront lieu des échéances importantes pour les Blaugranas, notamment la demi-finale de Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid le 12 janvier prochain. Les dirigeants barcelonais veulent donc essayer de retenir leur joueur, en appuyant sur le fait qu’il n’a pas encore évolué avec l’équipe première de la sélection marocaine.