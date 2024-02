PSG : l’Inter Milan répond cash à la rumeur Lautaro Martinez !

Annoncé parmi les potentiels successeurs de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, Lautaro Martinez (26 ans, 22 matchs et 20 buts en Serie A cette saison) ne devrait pas quitter les Nerazzurri pour la capitale française. Interrogé sur cette rumeur, l’administrateur délégué de la formation italienne, Giuseppe Marotta, s’est montré très clair à ce sujet.

«Un départ de Lautaro Martinez cet été ? Il n’y a aucun signe dans ce sens. On ne se laisse pas influencer par les gros titres des journaux. Et puis je ne vois pas de différence entre le PSG et nous», a ainsi assuré le dirigeant italien sur Sky Sport. Pour rappel, le buteur argentin est lié à l’Inter jusqu’en 2026 et négocie actuellement une prolongation de contrat.

