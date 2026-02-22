Menu Rechercher
Ligue 1

OL : la frustration d’Abner après la défaite à Strasbourg

Par Samuel Zemour
1 min.
Abner (à droite) sous le maillot de l'OL @Maxppp
Strasbourg 3-1 Lyon

L’Olympique Lyonnais a manqué l’occasion de creuser l’écart sur l’OM, en s’inclinant à la Meinau face au RC Strasbourg Alsace (3-1). Dominateurs dès l’entame, les Alsaciens ont ouvert le score par Godo (37e), avant que Diego Moreira et Panichelli ne scellent le succès strasbourgeois. Lyon, toujours troisième, voit sa série de 13 victoires s’arrêter brutalement avant l’Olympico, au Vélodrome.

Après la rencontre, le défenseur des Gones, Abner, a fait part de sa frustration : «la première mi-temps était dure. On était trop passifs. Mais il faut venir plus fort la semaine prochaine. On a tenté en seconde période. Mais c’était difficile», a-t-il lâché au micro de Ligue 1+.

