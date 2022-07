Chelsea : le Real Madrid s'est renseigné pour Armando Broja

Sous contrat jusqu'en 2026 avec Chelsea, Armando Broja intéresse de nombreux clubs. Dernièrement, West Ham s'est positionné pour l'attaquant de 20 ans. Désormais c'est au tour du Real Madrid de se pencher sur l'international albanais (14 sélections/4 buts), selon Evening Standard. Les Hammers demanderaient un prêt pour le joueur des Blues, après l'achat de Gianluca Scammacca. Ce que Chelsea ne souhaite pas d'après le journal britannique.

Le quotidien anglais rappelle que plusieurs autres clubs pensent à Broja, Newcastle et Everton ont songé à l'attaquant des Blues. Autre donnée, Thomas Tuchel souhaite l'intégrer dans son effectif. Notamment avec les bonnes performances de l'avant-centre lors des deux derniers prêts, au Vitesse Arnhem (2020/2021) avec 30 matchs pour 10 buts et 2 passes décisives et la saison passée à Southampton avec 38 matchs 9 buts et une passe décisive.