Nice-Troyes : Dante fustige l'attitude de ses coéquipiers

Ce dimanche après-midi, Nice s'est imposé pour la première fois de la saison à domicile face à Troyes. Mais le comportement de l'équipe n'a pas plu du tout à Dante comme il l'a confié au micro de Prime Video. En effet, après avoir mené 3-0 pendant 75 minutes, les Niçois ont totalement lâché la rencontre et ont encaissé 2 buts rapidement et ont donc vécu une fin de match dangereuse. Et si finalement, ils ont pu conserver les trois points, l'attitude de certains joueurs ne rassure pas.

«Il faut savoir être sage, être exigeant dans les bons moments. Il faut rester humble surtout. Il y a des choses dans la vie que tu apprends que quand tu te fais punir. J'espère qu'on va apprendre une leçon aujourd'hui. L'âge ne veut rien dire. C'est quoi notre objectif de la saison ? C'est quoi notre état d'esprit de la saison ? Être revanchard par rapport aux derniers matches ? C'est notre première victoire à la maison, on n'a pas le droit de faire ça. J'espère qu'on fera tous une auto-critique pour qu'on puisse avancer. Bien sûr que le contenu était bon jusqu'à la 75eme. Après, tu te fais peur, tu joues et tu changes le plan. Encore une fois, il ne faut pas perdre la leçon car aujourd'hui, elle était importante.»