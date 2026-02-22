Les mots forts de Pepe sur Wesley Fofana

Auteur de sa saison la plus complète depuis son arrivée à Chelsea en 2022, Wesley Fofana ne laisse pas indifférent chez les anciens grands défenseurs. Au micro de Téléfoot, c’est la légende portugaise, Pepe, qui a eu des mots sympas à l’égard de l’international tricolore (1 sélection).

La suite après cette publicité

«C’est un joueur avec une palette très large, il a beaucoup de qualités et à Chelsea, il doit maintenant gagner des titres, non? C’est ce qui lui manque pour s’imposer comme un grand joueur, et je pense qu’il a toutes les qualités pour y arriver. »