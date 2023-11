Juventus : Mario Mandzukic a traumatisé Moise Kean

Ses pas de danses et ses buts avaient marqué les supporters du PSG lors de la saison 2020-2021. Auteur de 17 buts en 41 rencontres sous les couleurs franciliennes, le buteur italien avait finalement été prêté à la Juventus Turin, son club formateur, dans la foulée. Dans le Piémont, le natif de Verceil alterne entre le chaud et le froid et peine à s’installer comme un titulaire aux yeux de Massimiliano Allegri. Ancien grand espoir du club bianconeri chez qui il avait débuté à 16 ans en remplaçant Mario Mandzukic contre Pescara le 20 novembre 2016, Kean n’a jamais su réellement répondre aux grandes attentes placées en lui pour le moment.

La suite après cette publicité

Présent à l’occasion d’un podcast intitulé 19F, l’attaquant, âgé seulement de 23 ans, est revenu sur sa relation très spéciale avec le buteur croate : «Une personne que j’ai rencontré et qui m’a marqué ? Si je parle du monde du sport, je peux dire Mandzukic, qui a joué avec moi. Il a plus ou moins le même caractère qu’Ibrahimovic. C’est quelqu’un qui ne parle pas beaucoup. S’il voit Zlatan, peut-être qu’il s’exprime avec lui, mais il ne m’a pas parlé. S’il m’a parlé, c’était justement pour m’insulter. Je suis allé m’entraîner une fois, j’avais 15 ans, dans l’équipe première. J’étais à côté de lui et il m’a dit : "Qu’est-ce que tu fais ici ? J’essaie de devenir comme toi". Et il m’a dit : "Mais ne réfléchis pas. Tu es en train d’auditionner et tu reviendras demain.»