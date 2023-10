Brest-PSG : la réaction amère de Danilo

Ce fut dur, mais le PSG a pris les trois points sur la pelouse de Brest grâce à ce succès 3-2. Une victoire qui va faire parler dans les prochaines heures, notamment à cause de ce but de Mbappé en fin de temps additionnel et son chambrage aux fans bretons. Après la rencontre, Danilo a livré ses premières impressions à Amazon Prime et a confié qu’il espérait bien mieux de son équipe.

« C’était un match très dur. On savait qu’ils étaient solides à la maison. On menait 2-0, ça aurait été bien de faire mieux. Avec beaucoup d’engagement, et d’état d’esprit on a gagné. C’est leur première défaite à domicile de leur saison. On a beaucoup couru et fait des efforts pour gagner. Il faut continuer comme ça. On doit être costaud », a expliqué l’international portugais.