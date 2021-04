Bundesliga : deuxième victoire de la saison pour Schalke 04 contre Augsbourg

Promis à la descente, lanterne rouge avec dix points au compteur après 27 journées, Schalke 04 recevait Augsbourg, formation de milieu de tableau de Bundesliga, pour le compte de la 28e journée. Et contre toute attente, les joueurs de Gelsenkrichen ont enregistré leur deuxième succès de la saison (1-0).

La suite après cette publicité

Sur un centre d'Amine Harit mal appréhendé par le portier d'Augsbourg, Rafal Gikiewicz, c'est Suat Serdar qui est venu conclure de près (1-0, 5e). Plus rien n'a été marqué. Augsbourg (11e) continue d'alterner entre victoire et défaite, alors que Schalke 04 (18e) revient à 12 points du barragiste, Mayence, à six journées de la fin de la saison.

Le classement de Bundesliga.