LdC, Liverpool : la réaction à chaud d'Ibrahima Konaté

Buteur à l'aller et au retour contre Benfica, le défenseur central de Liverpool Ibrahima Konaté (22 ans) avait le sentiment du devoir accompli au sortir du nul de ce soir (3-3).

«On y pense, on prend match après match, on a fait )3-3), on est déçu du résultat, mais l'important, c’était de se qualifier, maintenant, il faut se concentrer sur ce week-end, parce qu'on a un nouveau match important pour nous, contre Manchester City. Ce n'est pas facile pour moi en tant que jeune joueur d'enchaîner de tels matches, mentalement, c’est éprouvant, après on vit pour ça. La fin de saison peut être complètement folle comme complètement triste, à nous d’être focus, match après match pour finir le mieux possible», a-t-il lâché le jeune Français, auteur de sa première saison chez les Reds.