Real Madrid : Jude Bellingham est choqué par Valverde

Si Federico Valverde a passé une soirée merveilleuse hier soir face à Manchester City (3-0), ses partenaires semblent s’être également amusés. Auteur d’un triplé remarquable en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le milieu de terrain a fait basculer la rencontre, et ce, en seulement 22 minutes. Une performance qui a grandement été soulignée, félicitée et appréciée par tout le public du Santiago Bernabeu. Par ailleurs, dans les tribunes, Kylian Mbappé avait pointé le bout de son nez pour assister à ce duel. Juste à côté de lui, David Alaba était aussi présent dans les hauteurs du stade. Ce n’est pas tout. Un joueur fondamental de l’entrejeu de la capitale était également présent dans les tribunes, Jude Bellingham.

Contraint de rester loin des terrains après une blessure aux ischio-jambiers, l’Anglais a tout de même été sous le feu des projecteurs. En effet, les caméras l’ont surpris bouche bée face à ce dont il venait d’être témoin : le troisième but sensationnel de son coéquipier sud-américain avant la pause. Lorsqu’une passe dans la surface a été dirigée vers Valverde à hauteur de poitrine par Brahim Diaz, le défenseur central, Marc Guehi, a semblé prêt pour faire l’interception. Cependant, le triple buteur l’a lobé et envoyé une belle frappe dans la cage mancunienne (42e). Un coup de canon, fulgurant et flamboyant, qui a donc fait de l’effet au joueur de 22 ans, et pas qu’un peu.