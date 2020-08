Real Madrid : le message plein d'humilité de Sergio Ramos

Présent hier soir à l’Etihad Stadium pour soutenir ses coéquipiers pour ce 8e de finale retour de Ligue des Champions, Sergio Ramos a dû comme l’ensemble des supporters de la Casa Blanca, assister de façon impuissante à la défaite des siens (2-1). Une défaite qui élimine le club madrilène en 8e de finale de cette compétition, chose qui n’était pas encore arrivée sous les ordres de Zinédine Zidane. Le capitaine des Merengues, suspendu hier soir, a lui tenu à s’exprimer après l’élimination de son club.

« Une saison atypique et étrange se termine, très dure pour tout le monde. Le goût est doux-amer, car nous sommes le Real Madrid et nous sommes tenus de tout gagner. Il faut se féliciter d’avoir remporté la Liga dans de telles circonstances exceptionnelles et la Supercoupe d’Europe », rappelle tout de même l’Espagnol avant d’ajouter : « nous voulions plus. Il est temps de se reposer pour revenir et se battre la saison prochaine. Cet écusson et cette histoire méritent toujours plus. Dans la victoire, dans la défaite, toujours : Hala Madrid. Merci pour votre soutien inconditionnel, même à distance. » Des paroles qui viennent du coeur et qui devraient réchauffer celui des supporters madrilènes, forcément déçus de voir le parcours des siens en LDC prendre fin aussi rapidement.