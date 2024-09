LFP : le nouveau conseil d’administration est connu

Journée chargée pour le football français et la Ligue de football professionnel (LFP). Alors que les dirigeants des clubs français pensionnaires de Ligue 1 et Ligue 2 ont enchaîné les entretiens et autres assemblées générales ce mardi 10 septembre 2024 pour voter dans le cadre des élections du nouveau président de la ligue, le conseil d’administration se devait également se trouver ses sept nouveaux membres. Si Vincent Labrune a été réélu avec 85,67%, l’Assemblée Générale a aussi procédé à l’élection du nouveau Conseil d’Administration de la LFP.

Avec 99%, Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, est celui qui a récolté le plus de voix. Viennent ensuite Olivier Létang du LOSC et Nasser al-Khelaïfi du Paris Saint-Germaint avec respectivement 93,03% et 92,04% du scrutin. Le nouveau conseil d’administration est complété par Jean-Pierre Rivière de l’OGC Nice, Damien Comolli de Toulouse, Juan Sartrori de l’AS Monaco et Jean-Pierre Caillot de Reims. Ces sept nouveaux sages travailleront avec Vincent Labrune, fraîchement réélu.