Une séance d’entraînement ouverte au public met le Real Madrid dans l’embarras

La rencontre face à Majorque fixée le 3 janvier 2024 dans le cadre de la 19e journée de Liga a été jugée propice par le Real Madrid, en accord avec le staff de Carlo Ancelotti, pour ouvrir au public, ce samedi 30 décembre, une séance d’entraînement du groupe professionnel à Valdedebas. Une fausse bonne idée pour le club merengue ? À en croire les informations de SPORT ce mercredi, de nombreux fans madrilènes ont manifesté leur colère après avoir attendu de longues heures pour obtenir l’une des 6 000 places mises à disposition.

«Nous sommes ici depuis 9h30 du matin pour obtenir les billets. Nous avons été membres de Madrid toute notre vie et c’est le chaos total, cela aurait dû être beaucoup mieux organisé. Nous sommes passés par toutes les phases, le matin, il faisait très froid et maintenant nous mourons de chaleur», s’est indigné un supporter après avoir patienté plus de cinq heures pour obtenir le précieux sésame. «Dommage, il y a dix-huit guichets et ils n’en ont ouvert que cinq. Et le matin, il n’y en avait que quelques-uns qui travaillaient. Il faudrait faciliter la tâche des adhérents», s’est exprimé un autre Madridista au micro de Marca. Visiblement, le Real Madrid doit encore peaufiner question organisation.