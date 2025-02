OM : Roberto De Zerbi attend beaucoup plus de ses joueurs

Outre les problèmes liés à l’arbitrage, l’OM a surtout perdu pour la 2e fois cette saison contre l’AJ Auxerre. Alors que le trou avait été fait sur l’OGC Nice, les Phocéens sont à nouveau à portée de tir des Aiglons. Roberto De Zerbi attend une réaction de ses joueurs face à Nantes dimanche au Vélodrome (20h45) car il ne permettra pas le même comportement du week-end dernier.

«Le groupe doit réagir comme des hommes forts qu’ils sont, des joueurs habitués à la pression et aux responsabilités. Il ne faut pas se laisser affecter. À Auxerre, on a perdu principalement parce qu’on n’a pas fait ce qu’on devait faire. On a fait une bonne saison jusqu’ici, il faut maintenant mettre les dernières briques», lâche, déterminé, l’entraîneur marseillais en conférence de presse.

