Bayern Munich : Thomas Tuchel veut encore Thilo Kehrer

Depuis son départ du PSG, Thilo Kehrer n’a pas su se relancer. Débarqué en provenance de Schalke 04 et surtout désiré par Thomas Tuchel, le jeune défenseur allemand n’avait pas réussi à performer en France. Et depuis son transfert du côté de la Premier League et West Ham, ça ne va pas mieux non plus. Dans ce sens, nous vous révélions ce vendredi que son profil plaisait énormément à Rennes, Nice et Monaco qui tentent le coup.

Mais les trois clubs français ne sont pas les seuls sur ce dossier et il y a de la concurrence. Selon nos informations, un géant allemand s’intéresse au polyvalent défenseur central. Il s’agit du Bayern Munich, décimé par les blessures dans l’axe et désireux de se renforcer cet hiver. Cette piste est encore un souhait de Thomas Tuchel, qui l’avait déjà ramené à Paris, et qui souhaite donc le récupérer chez les Bavarois. L’ancien coach de Chelsea va échanger avec le joueur de 27 ans pour le convaincre de rejoindre la Bundesliga.