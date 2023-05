Salernitana : la folle saison de Boulaye Dia en Italie

Les supporters du Napoli vont se souvenir de son nom pendant longtemps. Le 30 avril dernier, le Napoli menait 1-0 face à la Salternitana dans son stade Diego Armando Maradona. Un stade en fusion qui n’attendait que le coup de sifflet final pour exploser de joie. Avec une victoire, la formation de Luciano Spalletti était officiellement championne d’Italie après 33 ans d’attente. La ville était déjà bondée de monde, les fumigènes étaient préparés, et la célébration du titre avait même déjà débuté. Mais voilà, Boulaye Dia, attaquant de la Salernitana, avait décidé de gâcher la fête. L’attaquant sénégalais envoyait un missile du gauche pour arracher le nul (1-1) et donc retarder le sacre napolitain. Avec ce point, le récent promu en Serie A confortait aussi sa place dans l’élite de manière quasi-définitive.

La suite après cette publicité

Et la grosse saison de Boulaye Dia n’y est pas pour rien. Après une saison du côté de Villarreal, l’ancien attaquant de Reims, qui n’entrait plus dans les plans d’Unai Emery chez le Sous-marin Jaune, filait se relancer du côté de la Salernitana en prêt payant avec option d’achat. L’international sénégalais n’a pas tardé à mettre les supporters dans la poche. Depuis le début de saison, il a inscrit pas moins de 16 buts et délivré 6 passes décisives en 33 matches. Des statistiques impressionnantes surtout dans une équipe qui lutte pour le maintien. Surtout, l’attaquant de 26 ans est décisif dans les gros matches de son équipe. Buteur face au Napoli, il a aussi trouvé le chemin des filets face à l’AC Milan, la Lazio, l’Atalanta ou la Fiorentina et a été décisif face à l’Inter Milan.

À lire

PSG : l’agent de Verratti ouvre la porte à un retour en Italie

Une saison déjà réussie

Preuve de sa très grosse saison, et de ces derniers mois XXL, Boulaye Dia vient d’être nommé pour remporter le trophée de meilleur joueur de Serie A du mois de mai. Auteur de quatre buts dont un triplé contre la Fiorentina, il sera en concurrence avec Romelu Lukaku, Mattéo Pessina, Giovanni Di Lorenzo et Domenico Barerdi. Mais même s’il ne remporte pas ce trophée, Boulaye Dia a déjà conquis le cœur de sa direction qui va évidemment lever l’option d’achat de 12 millions d’euros cet été pour le plus grand bonheur de Paulo Sousa, son coach. Du moins pour l’instant.

La suite après cette publicité

Cet été, avec sa belle saison, Boulaye Dia sera forcément convoité et notamment en Premier League où plusieurs clubs ont déjà montré un intêret selon la presse anglaise (West Ham, Everton en cas de maintien). La Salernitana qui va donc le récupérer pour 12 millions pourrait déjà le vendre au moins le double dans la foulée. Mais la direction réfléchit aussi à garder son goleador encore une saison pour construire un projet sérieux avec. La décision devrait appartenir à l’international sénégalais qui s’est d’ailleurs récemment blessé au genou. Le natif d’Oyonnax souffre d’une blessure au genou gauche. Il pourrait manquer le reste de la saison si les examens du week-end ne sont pas positifs.