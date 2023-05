Man City : Guardiola enrage contre Haaland

La suite après cette publicité

Et si Erling Haaland (22 ans) n’était finalement pas un Cyborg, mais bel et bien un être humain ? Ce samedi, Manchester City a pris 4 points d’avance en tête de la Premier League sur son dauphin Arsenal en battant Leeds United (2-1). Mais les Cityzens se sont fait peur en fin de match, les Peacocks réduisant l’écart à la 85e minute. Et alors que Gundogan, auteur d’un doublé, a manqué un penalty en première période, Pep Guardiola a enragé contre Erling Haaland, le tireur attitré.

"You had to take it (tu devais le tirer)", a ainsi lâché le coach de City à l’égard de son serial buteur, qui a déjà planté 51 buts depuis le début de la saison, mais qui n’a pas livré sa meilleure prestation de l’année contre Leeds. « Erling est un homme. Il est incroyable, il veut marquer, mais en même temps, l’équipe, ses amis, lui importent beaucoup », a ensuite confié Guardiola en conférence de presse sur Haaland, qui n’aura pas le droit à l’erreur contre le Real Madrid, mardi, en demi-finale de la Ligue des Champions.

