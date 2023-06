EdF, PSG : les mots forts de Zinedine Zidane envers Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est validé par toutes les légendes. Comme Pelé, Ronaldo et bien d’autres, Zinedine Zidane, qui a fêté ce vendredi ses 51 ans, s’est montré très élogieux envers l’attaquant de 24 ans, dans un entretien pour Téléfoot, qui sera diffusé en intégralité ce dimanche matin.

L’ancien numéro 10 des Bleus a assuré que «ce qu’il fait est incroyable. J’espère qu’il gagnera beaucoup de Ballon d’Or. Ce qu’il fait est fantastique, pour l’équipe de France, pour son club. On suit, et on admire», a-t-il expliqué. Auteur d’une excellente saison sur le plan individuel, avec 54 buts inscrits, dont un triplé en finale de Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé est évidemment l’un des favoris pour succéder à Karim Benzema.

