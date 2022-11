Equipe de France : Didier Deschamps appelle Marcus Thuram pour la Coupe du Monde !

La suite après cette publicité

Du côté de Gladbach, il y en a un qui commence sa semaine avec le sourire ! Effectivement, Didier Deschamps a décidé d'appeler un 26e joueur pour faire le déplacement au Qatar pour le Mondial 2022, lui qui n'avait initialement retenu que 25 hommes. Et selon les informations de L'Equipe, ce joueur, c'est Marcus Thuram, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach. Une nouvelle que nous sommes d'ailleurs en mesure de vous confirmer. D'ailleurs, la FFF vient de confirmer la nouvelle par le biais d'un communiqué.

𝟮𝟲𝗲̀𝗺𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 ! @MarcusThuram appelé pour compléter le groupe de Didier Deschamps à la Coupe du Monde 🇫🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/tGWxT0UAHT — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2022

Il faut dire que le sélectionneur national avait jusqu'à aujourd'hui 19h pour remettre sa liste définitive à la FIFA, et il a donc fait le choix d'appeler un dernier "renfort". Un homme en forme, puisque le fils de l'ancien défenseur est actuellement le deuxième meilleur buteur du championnat allemand avec 10 réalisations et il a encore fait parler la poudre ce week-end face à Dortmund lors de la victoire 4-2 de son équipe.

Il n'avait plus été appelé depuis l'Euro

Du haut de ses 25 ans, il a disputé 4 rencontres avec la France, et il était même dans le groupe du dernier Euro, ne disputant que quelques minutes face à la Suisse en huitièmes. Il n'avait d'ailleurs plus été appelé depuis cet été 2021. Cette saison, il a d'ailleurs été replacé en joueur plus axial par son entraîneur Daniel Farke, et il sera une belle option en sortie de banc.

Le média indique d'ailleurs qu'aux yeux du staff tricolore, il peut évoluer à toutes les positions aux avant-postes. Une polyvalence précieuse donc pour un groupe qui compte de sacrés atouts offensifs. Une petite surprise pour beaucoup également puisque bon nombre d'observateurs estimaient que si Deschamps appelait un dernier joueur, ça allait être pour les positions défensives et surtout pour les latéraux.