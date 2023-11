Vinicius Jr encore violemment pris à partie, Lionel Messi désigne son successeur au FC Barcelone

Valence tape encore sur Vinícius Júnior

À Madrid, c’est une super nouvelle pour les supporters du Real Madrid puisque le club merengue a annoncé hier la prolongation jusqu’en 2027 de sa superstar, Vinícius Jr ! Comme le placarde Marca ce matin, le numéro 7 de la Casa Blanca est là «jusqu’en 2027. Vinícius renouvelle son contrat et devient le joueur le mieux payé du Real Madrid. Rodrygo sera le suivant : il signe demain jusqu’en 2028.» Une information qui fait aussi la Une de AS qui estime que «Vinícius est là pour un certain temps.» Il a d’ailleurs déclaré qu’il voulait «continuer à marquer des buts et à remporter des titres pendant de nombreuses années encore» avec le club madrilène. Mais on le sait, le Brésilien est un personnage et un joueur clivant en Espagne. Et depuis quelques mois, le club de Valence est en guerre ouverte avec l’attaquant depuis des incidents de racisme la saison dernière à Mestalla. Et encore ce matin, Super Deporte ne lâche pas l’affaire alors que Vinícius a remporté le prix Socrates en raison de son implication dans la fondation pour enfants défavorisés qu’il a créée et de son combat contre le racisme. Le journal valencien est «très lassé par Pinochius», comme il le surnomme de manière virulente. «Le spectacle de Vinícius et ses mensonges continuent de nuire injustement à l’image du Valencia CF et de ses supporters», juge le quotidien. Bref, cette histoire est loin d’être terminée !

Messi voit Yamal comme le futur du Barça

À Barcelone, le Ballon d’Or de Lionel Messi continue d’alimenter la presse locale. D’ailleurs, l’Argentin a révélé à demi-mot le nom de son successeur au FC Barcelone. Et le crack en question fait la couverture du journal Sport ce matin. Il s’agit de Lamine Yamal, véritable révélation en ce début de saison. Comme l’indique le quotidien catalan, «Messi soutient Lamine. Leo affirme que Lamine Yamal "se battra pour le Ballon d’or". Il sera avec Haaland, Mbappé et Vinícius dans les prochaines années. L’histoire des bagues du Ballon d’Or, dont six font référence au Barça.» Le jeune attaquant de 16 ans a toutes ses chances de porter haut les couleurs blaugranas comme l’a fait Messi pendant tant d’années. Et surtout de représenter la Masia, le centre de formation barcelonais. Car pour Mundo Deportivo, c’est la «Masia en or. L’usine à talents du Barça a produit 11 Ballons d’Or et 22 podiums, contre zéro et trois pour le Real Madrid.» Le tacle est glissé…

Ten Hag veut sortir Manchester United de la crise

En Angleterre, Manchester United est en pleine crise. Après la lourde défaite face à City dans le derby, dimanche (0-3), et les dernières révélations sur la vie nocturne de Marcus Rashford, le club anglais nage en plein délire. Mais un homme tient bon contre vent et marée, c’est Erik ten Hag, le coach mancunien. Comme le placarde le Daily Mirror ce matin, le Néerlandais est «un homme à la hauteur. Ten Hag invite les joueurs en crise à ne pas bouder leur plaisir en sonnant la révolte. Le coach a déclaré à ses joueurs qu’ils ne pouvaient pas se permettre de s’apitoyer sur leur sort s’ils voulaient sauver leur saison en crise.» Le Daily Express va plus loin et rapporte que «Ten Hag demande aux flops de United de s’endurcir.» Bref, le coach des Red Devils espère un électrochoc de la part de son équipe. Il doit sans doute espérer que son discours passe encore auprès de ses joueurs…