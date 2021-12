La Premier League est à nouveau en panique, le FC Barcelone va galérer pour son nouvel objectif XXL

La suite après cette publicité

L'Angleterre tremble

Alors que le Boxing Day va démarrer aujourd'hui avec déjà plusieurs rencontres reportées, on craint le pire Outre-manche. Plus que jamais, la menace du huis clos plane plus que jamais sur la Premier League, alors que les événements sportifs se dérouleront à huis clos au Pays de Galles et devant un public très restreint en Ecosse. Pour éviter ce scénario catastrophe, l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a un plan, comme le détaille le Sunday Mirror. Les gestes barrières sont au programme avec le port du masque dans les lieux publics, le respect des distances de sécurités et le lavage des mains régulier. Si le Sunday Express demande à prendre cette menace au sérieux, on préfère ironiser du côté du Sunday Star : «pris au masque», peut-on lire. Même son de cloche en une du Sun, «masquer les problèmes», écrit le tabloïd anglais.

Ça coince pour Matthijs de Ligt

Désireux de renforcer sa défense centrale au FC Barcelone, Xavi aurait jeté son dévolu sur Matthijs de Ligt. Comme l'explique le journal Sport, le défenseur de 22 ans serait favorable à une arrivée, mais le Barça fait face à une impasse. Le salaire du joueur. Ce dernier perçoit environ 8M d'euros à la Juventus, ce qui effraie le club culé. Sans compter les 150M d'euros de sa clause libératoire qui devrait rendre l'opération très très compliquée. Mais quand on aime, on ne compte pas dit-on.

Objectif Martial

Comme le révèle l'Estadio Deportivo sur sa Une, le Séville FC a fait d'Anthony Martial sa priorité pour cet hiver. Avec les absences de Munir El-Haddadi et Youssef En-Nesyri qui vont participer à la CAN, le Séville FC a urgemment besoin de renfort à ce poste. Julen Lopetegui apprécie grandement la polyvalence du Français, qui serait lui aussi séduit par cette option et surtout par l'idée d'obtenir un temps de jeu plus conséquent que ce que lui propose Manchester United. Un prêt est à l'étude, affaire à suivre.