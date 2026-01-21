Les mots d’Alisson sur le Vélodrome et l’OM

Avant le choc de ce soir entre l’OM et Liverpool en Ligue des Champions, le portier des Reds, Alisson, s’est exprimé au micro de Canal. Le Brésilien s’est dit bluffé par l’ambiance déjà mise au Vélodrome, et il a également tenu des mots sympas à l’égard du club français.

«On a été très impressionné par l’atmosphère ici, c’est difficile d’y jouer. On connait la qualité de cette équipe, c’est une équipe historique avec tellement d’accomplissements dans leur histoire. Mais on n’est pas là pour profiter mais pour essayer de prendre 3 points», a-t-il confié.