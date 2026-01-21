Menu Rechercher
Commenter 14
Ligue des Champions

Les mots d’Alisson sur le Vélodrome et l’OM

Par Jordan Pardon
Alisson avec Liverpool @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Marseille 0-0 Liverpool Voir sur CANAL+

Avant le choc de ce soir entre l’OM et Liverpool en Ligue des Champions, le portier des Reds, Alisson, s’est exprimé au micro de Canal. Le Brésilien s’est dit bluffé par l’ambiance déjà mise au Vélodrome, et il a également tenu des mots sympas à l’égard du club français.

La suite après cette publicité

«On a été très impressionné par l’atmosphère ici, c’est difficile d’y jouer. On connait la qualité de cette équipe, c’est une équipe historique avec tellement d’accomplissements dans leur histoire. Mais on n’est pas là pour profiter mais pour essayer de prendre 3 points», a-t-il confié.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Liverpool
Alisson Becker

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Liverpool Logo Liverpool FC
Alisson Becker Alisson Becker
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier