Ligue des Champions
OM : les images de l’ambiance folle avant d’affronter Liverpool
1 min.
@Maxppp
Après les défaites du PSG et de l’AS Monaco, l’Olympique de Marseille défie, ce mercredi soir, Liverpool pour un choc au sommet. 17e du classement provisoire en Ligue des Champions, le club phocéen pourrait sécuriser sa place en barrages en cas de victoire face aux Reds.
La suite après cette publicité
Josué Cassé @CasseJosue – 18:53 Voir sur X
Un enjeu que les supporters marseillais ont bien en tête. Preuve en est, à deux heures du coup d’envoi de ce match, l’ambiance était d’ores et déjà bouillante aux alentours du stade Orange Vélodrome où de nombreux supporters étaient déjà présents. Il faudra désormais poursuivre la fête sur le terrain…
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer