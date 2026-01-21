Menu Rechercher
Ligue des Champions

OM : les images de l’ambiance folle avant d’affronter Liverpool

Par Josué Cassé
1 min.
L'Orange Vélodrome @Maxppp
Après les défaites du PSG et de l’AS Monaco, l’Olympique de Marseille défie, ce mercredi soir, Liverpool pour un choc au sommet. 17e du classement provisoire en Ligue des Champions, le club phocéen pourrait sécuriser sa place en barrages en cas de victoire face aux Reds.

Josué Cassé
La Ligue des Champions est de retour au Vélodrome 🔥 #OMLIV

@footmercato
Voir sur X

Un enjeu que les supporters marseillais ont bien en tête. Preuve en est, à deux heures du coup d’envoi de ce match, l’ambiance était d’ores et déjà bouillante aux alentours du stade Orange Vélodrome où de nombreux supporters étaient déjà présents. Il faudra désormais poursuivre la fête sur le terrain…

Pub. le - MAJ le
