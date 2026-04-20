Barça : une réunion décisive programmée pour l’avenir de Lewandowski

L’avenir de Robert Lewandowski devrait s’accélérer dans les prochaines semaines. Selon Mundo Deportivo, son agent Pini Zahavi est attendu début mai à Barcelone pour avancer sur une prolongation de contrat avec le FC Barcelone. Le club catalan a déjà formulé une offre pour étendre l’aventure de l’attaquant d’une saison supplémentaire, jusqu’en 2027, sans qu’aucun accord financier n’ait encore été finalisé.

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Dans ce dossier, la priorité du joueur reste de poursuivre l’aventure en Catalogne, même si plusieurs options existent à l’étranger, notamment en Serie A avec la Juventus et l’AC Milan, mais aussi en MLS ou encore en Arabie saoudite. À 37 ans, Lewandowski n’a pas fermé la porte et continue d’évaluer ses options, tout en restant concentré sur la fin de saison et la course au titre avec le Barça. Les discussions à venir entre son entourage et la direction barcelonaise seront donc décisives pour clarifier son futur. Affaire à suivre…