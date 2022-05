Mercato : Manchester United a un plan pour sauver Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

À chaque fois, c’est la même histoire. Quand il fait les gros titres des gazettes du mercato, Cristiano Ronaldo adore répondre dans la foulée sur le terrain. Hier, c’est Brentford qui a subi la loi des Red Devils et de CR7. L’équipe entraînée par Ralf Rangnick s’est imposée 3 buts à 0 et peut encore croire à une qualification pour la Ligue des Champions. Mais désormais, avec l’arrivée officielle d’Erik ten Hag et la future mission à deux têtes de Rangnick (consultant pour MU et sélectionneur de l’Autriche), chaque après-match de MU est l’occasion pour la presse de faire un point sur l’avenir.

Et encore une fois, Rangnick a confirmé que le club mancunien sera très actif lors du prochain mercato. « En dehors du poste de gardien de but où nous avons trois excellents gardiens, il y aura des joueurs qui quitteront le club dans tous les autres secteurs. Je ne mettrais pas l'accent sur des zones particulières du terrain. Il est évident que pas mal de joueurs partiront et il y aura un besoin de joueurs de qualité. » CR7 fera-t-il partie de ces joueurs sur le départ ? Pas vraiment si l’on en croit le manager des Red Devils.

MU veut deux autres attaquants

Mieux, l’Allemand a même une idée pour que le Portugais se sente plus à l’aise au sein de l’équipe la saison prochaine. « Cristiano n'est pas un attaquant central. Il ne veut pas jouer à ce poste, et pour ne pas le faire jouer au centre, il faut jouer avec deux attaquants. Si vous regardez le football international, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent à deux, vous avez soit trois attaquants, soit un faux neuf. Ce n'est pas une question de poste, le club a besoin de deux nouveaux attaquants qui donnent plus de qualité à cette équipe », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Les attaquants modernes n'ont pas besoin d'être des ailiers. Si vous regardez Liverpool et Manchester City, ils ont les meilleurs attaquants. Gabriel Jesus n'a pratiquement pas joué et maintenant il joue régulièrement. Si vous me demandez s'il est un attaquant central ou un ailier, je vous répondrais : « est-ce que Grealish est un attaquant ? ». Ils peuvent changer et tourner. Nous n'en avons pas beaucoup. Mason Greenwood aurait été ce joueur, mais il ne fait plus partie de l'équipe. Martial est prêté à Séville, Cavani s'est blessé. » C’est dit !