CAN 2023 : la RDC s’offre la Guinée et sera en demi-finale !

Après la qualification du Nigeria un peu plus tôt dans la journée pour les demi-finales de cette CAN 2023, la RDC voulait faire de même. Pour cela, il fallait sortir la Guinée, séduisante depuis le début de la compétition et qui avait envie d’écrire l’histoire du pays. Les Léopards, qui avaient connu 4 matches nuls dans la compétition (dont une victoire aux t.a.b face à l’Égypte), souhaitaient donc enfin faire le job pour filer en demi-finale de cette surprenante CAN 2023.

Mais tout commençait très mal pour les hommes de Sébastien Desabre. Sur la première occasion guinéenne, la RDC n’était pas loin de concéder un premier but. Mbemba avait manqué de vigilance. Le défenseur de l’OM était, dans la foulée, coupable d’une faute légère dans la surface de réparation. C’était suffisant pour provoquer un penalty que transformait Mohamed Bayo (1-0, 20e). Un but qui confirmait la grosse confiance affichée par la Guinée dans ce début de rencontre. Mais Chancel Mbemba a du mental et il ne s’est pas écroulé par la suite, loin de là.

La RDC file en demi-finale

Le capitaine de la RDC égalisait sur un corner en envoyant une belle frappe du gauche dans la lucarne de Koné (27e). De quoi remettre dans la partie les siens qui commençaient à monter en puissance. Bongonda s’illustrait avec de nombreuses percées dans le cœur du jeu. Sur le côté gauche, c’est Wissa qui multipliait les courses et les appels pour perturber la défense guinéenne. L’attaquant de Brentford finissait par donner l’avantage à son équipe en transformant un penalty obtenu par Silas (2-1, 65e).

Un but qui obligeait la Guinée à sortir. Alors le sélectionneur Kaba Diawara faisait entrer Guirassy pour tenter de revenir dans la partie. Mais cette année, la RDC semble bien trop solide pour céder si facilement. Et Arthur Masuaku finissait par sceller la victoire des siens. Le latéral gauche, qui avait manqué son tir au but face à l’Égypte, envoyait un coup franc surprenant qui trompait complètement Koné. Son centre flottant finissait dans le but (3-1, 86e). La Guinée ne reviendra plus. La RDC s’impose dans ce match et se qualifie pour les demi-finales de la CAN. Elle affrontera le vainqueur de Côte d’Ivoire - Mali.