Napoli : Khvicha Kvaratskhelia prêt à confirmer avec Rudi Garcia

La suite après cette publicité

Grosse surprise en Italie l’année dernière, le Napoli risque de s’attirer une nouvelle fois les projecteurs européens cette saison puisque le statut des Partenopei sera désormais celui de champions en titre et quart de finaliste sortant de la Ligue des Champions. Avec un nouveau coach en la personne de Rudi Garcia et les cadres offensifs toujours présents avec le duo Victor Osimhen-Khvicha Kvaratskhelia en figure de proue. D’ailleurs, l’ancien joueur du Dinamo Batumi a accordé un large entretien exclusif au journal de la Gazzetta dello Sport ce dimanche. Il y aborde plusieurs thèmes : de la réussite la saison passée à la préparation estivale à Naples.

«Je pense que ça a été une année incroyable pour tout le monde, pas seulement pour moi. Personne ne s’attendait au Scudetto de Naples après 33 ans, mais notre préparation et notre volonté de toujours donner le meilleur de nous-mêmes ont fait la différence. Il n’y a donc aucun mérite personnel à face à un résultat aussi extraordinaire», a-t-il déclaré dans les colonnes rosées ce dimanche matin. Un accomplissement incroyable des Partenopei qu’une ville entière espère réitérer.

À lire

Naples : Rudi Garcia a enfin trouvé le remplaçant de Kim Min-jae

Apprendre à connaître Rudi Garcia

Mais après la belle épopée, l’heure est aussi à la confirmation pour le Napoli. Et la préparation sera capitale puisque le président Aurelio De Laurentiis a engagé l’entraîneur français Rudi Garcia. De nouvelles méthodes à acquérir pour le groupe : «J’espère qu’il pourra améliorer ma qualité. Pour l’instant, nous étudions sa façon de jouer au football et nous apprenons quelque chose de nouveau chaque jour. Je l’aime en tant qu’homme et en tant qu’entraîneur, je suis sûr qu’il nous aidera à gagner à nouveau. nous jouons pour gagner chaque match, puis nous verrons si nous serons capables de nous répéter. Nous respectons tout le monde, il y a beaucoup d’équipes fortes qui jouent bien. Mais je pense que même les adversaires ne sont pas si heureux de défier nous»

La suite après cette publicité

Le Géorgien de 22 ans a également rendu hommage à son ancien coach Luciano Spalletti qui l’a parfaitement fait évoluer la saison passée au point d’être élu Meilleur joueur de Serie A : «je ne le remercierai jamais assez. Ça a été un tournant dans ma carrière : il m’a donné l’opportunité de jouer au plus haut niveau et m’a toujours soutenu, même dans les moments les plus difficiles. Quand je n’ai pas donné le meilleur de moi-même, il a toujours été là pour m’encourager, me protéger, me conseiller sur la façon de gérer les choses. Si je suis devenu le joueur que je suis aujourd’hui, c’est grâce à lui» a-t-il conclu.