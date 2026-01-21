Slavia Prague - FC Barcelone : les compositions officielles

Ce mercredi, c’est la 7e journée de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un duel entre le Slavia Prague et le FC Barcelone. À domicile, les Tchéques s’articulent dans un 3-4-1-2 avec Jindřich Staněk dans les cages derrière Tomáš Holeš, David Zima et Štěpán Chaloupek. Le milieu de terrain est assuré par Oscar Dorley et Michal Sadilek tandis que David Moses et Youssoupha Sanyang assurent les rôles de pistons. Devant, Vasil Kušej et Tomáš Chory sont soutenus par Lukas Provod.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Blaugranas s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Joan Garcia qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jules Koundé, Eric Garcia, Gerard Martin et Alejandro Baldé. Frenkie de Jong et Pedri composent l’entrejeu avec Fermin Lopez un cran plus haut. En pointe, Robert Lewandowski est épaulé par Raphinha et Roony Bardghji dans les couloirs.

Les compositions

Slavia Prague : Stanek - Holes, Zima, Chaloupek - Moses, Dorley, Sadilek, Sanyang - Provod - Chory, Kusej

La suite après cette publicité

FC Barcelone : J. Garcia - Koundé, E. Garcia, Martin, Baldé - De Jong, Pedri - Bardghji, Fermin, Raphinha - Lewandowski

Toute la 7ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.