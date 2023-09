JT Foot Mercato : les chiffres indécents du mercato record de la Ligue 1

Mercato record pour la Ligue 1

Le marché des transferts a fermé ses portes il y a un peu moins d’une semaine. Il est temps de faire les comptes pour notre chère Ligue 1. Les clubs français ont beaucoup investi, 900 640 000 euros ont été dépensés par les clubs du championnat de l’Hexagone entre le 1er juillet et le 1er septembre selon les estimations du site Transfermarkt. Ce chiffre fait de ce mercato estival 2023 le plus onéreux de l’histoire de la Ligue 1. Le Paris-Saint Germain a recruté 12 nouveaux joueurs, en comptant l’option d’achat levée pour Hugo Ekitike. Trois d’entre eux ont intégré le Top 10 des plus gros achats de l’histoire du club et de la Ligue 1, à savoir : Randal Kolo Muani, Manuel Ugarte et Ousmane Dembélé. Ça représente plus de 200M€ juste pour ces trois footballeurs. Les investissements du PSG représentent près de 39 % du total des transferts de Ligue 1. Le RC Lens a également dépassé son propre record en investissant près de 64M€ sur ce mercato. Les Sang et Or se sont offerts Elye Wahi pour 30M€, un record pour le club. Mais que dire du changement de statut du Racing Club de Strasbourg sur le mercato français. Bien aidé par le consortium propriétaire de Chelsea, le club alsacien a dépensé 56M€ en un été, dont 20 sur Abakar Sylla. En comparaison, le Racing n’avait déboursé que 7M€ sur le marché l’année dernière. De son côté, le Stade de Reims a placé trois joueurs en tête du classement de ses plus gros achats : Joseph Okumu, Keito Nakamura et Mohamed Daramy, transférés pour un montant de 12 millions d’euros chacun.

C’est chaud entre Tuchel et le Bayern

Ça se tend déjà entre le Bayern Munich et Thomas Tuchel ! La direction du club bavarois pensait avoir fait le nécessaire en offrant Harry Kane à son entraîneur, réglant ainsi enfin le problème du numéro 9 qui avait pourri la saison précédente. Mais les départs de Benjamin Pavard et Ryan Gravenberch, acceptés par la direction, restent en travers de la gorge de Thomas Tuchel. De plus, le coach allemand est fortement contrarié par l’absence du numéro 6 qu’il a tant réclamé. La direction du club n’a pas apprécié d’être pointée du doigt par Tuchel en conférence de presse à ce sujet. Comme au PSG et à Dortmund par le passé, Tuchel joue à un jeu dangereux en exprimant de manière trop régulière une forme de mécontentement, tout en disposant d’un effectif qui ferait saliver plus d’un coach. Si les performances ne suivent pas, son départ pourrait être évoqué.

L’apaisement diplomatique entre l’Arabie saoudite et le Qatar a-t-il joué un rôle dans ce mercato ?

Les officiels du jour

Libre de tout contrat depuis son départ à l’amiable de l’OGC Nice, le gardien danois Kasper Schmeichel n’a pas mis bien longtemps pour retrouver un club. Comme nous vous le révélions en exclusivité avant-hier, le Scandinave s’est engagé avec la formation belge d’Anderlecht pour une saison. De retour à la Fiorentina après son prêt à Chypre, Aleksandr Kokorin a préféré retourner en prêt, à l’Aris Limassol, pour une deuxième saison. Malgré un premier transfert au Qatar du côté d’Al-Sadd en provenance de Besiktas durant le mois de juillet dernier, Romain Saïss a continué d’animer le mercato estival. La raison ? L’international marocain n’a pas pu être enregistré dans la liste des extracommunautaires du club qatari. Comme nous vous l’avons révélé ce mardi, Al-Shabab faisait le forcing pour s’offrir le défenseur central. Aujourd’hui, le club saoudien a réussi son coup puisque le joueur arrive officiellement en prêt pour la saison.