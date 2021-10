Watford vire son coach Xisco

Ancien joueur de Valence, du Real Betis ou encore du Gimnàstic, Xisco (41 ans) avait fait carrière en tant qu'attaquant. Désormais coach, l'Espagnol a pris en main le Dinamo Tbilisi en Géorgie puis Watford depuis décembre 2020. Permettant aux Hornets de remonter en Premier League, le natif de Manacor n'a pas duré en ce début de saison.

Pourtant dans les clous avec 7 points en 7 matches et une 14e place en championnat, Xisco a payé une nouvelle défaite contre Leeds United hier (1-0). «Le Watford FC confirme que Xisco Muñoz a quitté son poste d'entraîneur-chef du club. Le Conseil estime que les performances récentes indiquent fortement une tendance négative à un moment où la cohésion de l'équipe devrait s'améliorer visiblement. Les Hornets seront toujours reconnaissants à Xisco pour le rôle qu'il a joué dans l'obtention de la promotion de la saison dernière et lui souhaite bonne chance pour sa future carrière dans le football» peut-on lire dans un communiqué.

