OM : retournement de situation pour Jordan Amavi

Déjà prêté à l'OGC Nice en deuxième partie de saison dernière, Jordan Amavi fait parti des indésirables du groupe d'Igor Tudor. D'autant plus que Nuno Tavares, prêté par Arsenal, est en forme olympique et réalise de sacrés débuts en France. Et récemment, le latéral de 28 ans avait même trouvé un point de chute en Grèce, du côté de l'Olympiacos.

Et alors que Marseille et l'Olympiacos étaient même tombés d’accord autour d’un prêt avec une option d'achat, RMC Sport annonce qu'un «différend d’ordre financier de dernière minute» opposerait les agents du joueur français et les dirigeants de l'OM. Cela pourrait d'ailleurs bloquer son départ cet été, alors que le mercato fermera ses portes dans quelques heures seulement.