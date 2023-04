Ligue 1 : le LOSC s’offre Lorient dans un match riche en rebondissements

La suite après cette publicité

La 29e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec un premier à 13h qui opposait Lille à Lorient. Les Lillois, en cas de victoire, avaient l’occasion de revenir à 2 points de l’AS Monaco, 4e, et ainsi rêver d’une fin de saison palpitante. De leur côté, les Lorientais, déjà assurés du maintien depuis bien longtemps, pouvait faire un joli coup pour tenter d’espérer jouer les places européennes jusqu’à la 38e journée. Pour ce match, Paulo Fonseca misait sur une composition toujours aussi offensive avec la présence de David, Ounas, Cabela et Bamba. De quoi logiquement offrir un spectacle très sympa sur la pelouse du stade Pierre Mauroy.

Et dans une première à son unique ou presque, on ne s’ennuyait pas. Fidèle à sa saison, le LOSC version Fonseca était très porté vers l’avant et multipliait les attaques. À la pause, les Lillois avaient même tiré 10 fois au but. Symbole de la physionomie de ce début de match où les Lorientais subissaient sans réussir à se montrer une seule fois dangereux. Les Bretons rentraient d’ailleurs au vestiaire en étant logiquement menés puisque qu’en début de rencontre c’est Remy Cabella qui trouvait la faille d’un joli but dont il a le secret (1-0, 13e). Entre temps, le LOSC, avait perdu Adam Ounas sur blessure.

Bamba a raté l’immanquable, Edon Zhegrova assure

Au retour des vestiaires, on s’attendait à voir Lille dérouler mais Lorient revenait avec des meilleures intentions. Plus précis dans le dernier geste, plus appliqués, les Lorientais jouaient plus haut mais ne parvenaient pas spécialement à perturber une défense lilloise tranquille et bien en place. On se dirigeait alors tout vers une courte victoire lilloise mais c’était sans compter sur le coaching de Regis Le Bris qui décidait de faire rentrer Koné en attaque pour apporter plus de poids. L’international malien n’avait besoin que de trois minutes pour égaliser. Après un petit cafouillage dans la défense du LOSC, Koné le ballon lui revenir dans les pieds alors que Alexsandro voulait dégager. Le cuir passait sous les jambes de Chevalier (77e, 1-1).

Dans la foulée de cette égalisation inespérée, le match s’enflammait complètement puisque le capitaine lorientais Abergel était exclu pour un second jaune (78e). L’occasion pour Lille de pousser et le ballon du 2-1 ne tardait pas à arriver. Après un bon service de Gudmundsson, Jonathan Bamba se retrouvait littéralement tout seul à 3 mètres des buts mais il ne parvenait même pas à cadrer son tir pour ce qui sera assurément l’un des ratés de l’année. Mais heureusement pour son équipe, ce raté était sans conséquence, car en toute fin de rencontre, le nouvel entrant Edon Zhegrova donnait la victoire à son équipe d’une belle frappe du gauche (2-1, 88e) sur son premier ballon. Préservé pour son retour de sélection, l’international kosovar était auteur d’une entrée remarquable puisque sur son deuxième ballon, il s’offrait un doublé d’une nouvelle frappe en dehors de la surface (3-1, 90e). Les Dogues prennent donc trois précieux points dans la course à l’Europe (et grimpe dans le Top 5) alors que les Lorientais se rapprochent de plus en plus d’une fin de saison dans le ventre mou de la Ligue 1.