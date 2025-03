Barça : Taylor Swift devrait s’afficher sur le maillot lors du prochain Clasico

D’après les informations de RAC 1, Taylor Swift est actuellement la candidate numéro un pour figurer sur le maillot du FC Barcelone lors du Clásico contre le Real Madrid, prévu le 10 ou 11 mai à Montjuïc. Une initiative qui s’inscrit dans le partenariat entre le Barça et Spotify, qui permet de remplacer le logo de la plateforme habituellement présent sur la tunique catalane par le nom d’un artiste lors de matchs emblématiques.

L’accord n’est pas encore finalisé, et d’autres artistes ont été envisagés, comme Ed Sheeran et Travis Scott. Si l’accord venait à se concrétiser, Taylor Swift rejoindrait la liste d’artistes musicaux ayant décoré le maillot barcelonais : Drake, Rosalía, les Rolling Stones, Karol G et Coldplay. Une opération marketing qui fera peut-être grincer des dents certains supporters de la Maison blanche, fans de la chanteuse, qui s’est produite au Bernabéu il y a un an.