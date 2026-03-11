Atalanta : Palladino subjugué par l’époustouflante prestation du Bayern Munich

Si Tottenham ouvre difficilement les yeux ce mercredi matin, l’Atalanta fait de même. En effet, les hommes de Raffaele Palladino se sont fait écraser dans leur antre par le Bayern Munich en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (1-6). Emmenés par Vincent Kompany, les Bavarois ont su respecter leurs adversaires en jouant du début à la fin, dominant de manière régulière le jeu dans tous les aspects du terrain. À la fin de la rencontre, le coach vaincu était bel et bien présent devant la presse pour évoquer la défaite des siens, soulignant ainsi l’époustouflante performance de la formation allemande.

La suite après cette publicité

« C’est une équipe parfois injouable, il y a une diversité de valeurs sur le terrain et la défaite doit être acceptée. Je rejouerai le prochain match ainsi parce que cette mentalité d’aller homme contre homme nous a amenés jusqu’ici, c’est notre ADN et je ne le change pas. Nous sommes allés les prendre haut et ils nous ont punis. En seconde période, nous avons joué plus bas, mais avec les dribbles, ils nous ont fait mal. Je n’ai jamais vu de joueurs avec cette qualité dans la vitesse du ballon, ils m’ont impressionné ». Puis, le coach italien de 41 ans a poursuivi l’échange avec une certaine positivé. « Je suis fier des gars qui se sont battus jusqu’au bout, cependant. Ou nous gagnons ou nous apprenons. Et ce soir, nous apprenons de cette défaite ». La manche retour en Bavière va tout de même sembler délicate…