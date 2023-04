OL - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Un duel sous très haute tension. L’Olympique Lyonnais contre l’Olympique de Marseille, c’est plus qu’un simple Olympico, nourri par une grande rivalité entre les deux formations. C’est l’une des grandes affiches classiques qui, peu importe le classement ou la forme de ces équipes, fait et fera toujours saliver les observateurs et les amoureux du ballon rond. D’autant plus quand on sait que ce choc accouche souvent d’une partie spectaculaire, riche en buts, en occasions ou en moment de haute tension sur le rectangle vert. Ce OL - OM, comptant pour la 32e journée de notre chère Ligue 1, ne devrait pas déroger à la règle, ce dimanche, à 20h45.

Car que ce soit les Gones ou les Phocéens, chaque club se doit de prendre les trois points pour mettre un terme à cette nouvelle levée du championnat de France, au Groupama Stadium. Provisoirement dépassé par le RC Lens samedi soir, Marseille n’a pas le choix et doit s’imposer pour reprendre la 2e place du classement et ainsi garder son destin entre ses pieds pour la fin de la saison dans la course à la Ligue des Champions. De son côté, Lyon, qui reste sur 3 succès de rang en L1 et qui n’a plus perdu depuis le 17 février dernier en championnat, n’a plus le temps de calculer après son élimination en Coupe de France s’il veut jouer l’Europe l’an prochain.

Vitinha déjà de retour sur le banc ?

Pour tenter d’enchaîner et de continuer à croire à l’exploit, Laurent Blanc devra notamment se passer de Saël Kumbedi à la maison. Pour cette rencontre, le Président devrait ainsi aligner un traditionnel 4-3-3. Anthony Lopes devrait être protégé par sa charnière centrale Lukeba-Lovren, eux-mêmes entourés par Tagliafico à gauche et Diomandé à droite. Corentin Tolisso, Maxence Caqueret et Johann Lepenant composeront l’entrejeu et devraient être chargés d’alimenter le trio offensif Barcola-Lacazette-Cherki.

Du côté de l’OM, Igor Tudor, privé des Marocains Amine Harit et Azzedine Ounahi jusqu’à la fin de la saison, devrait une nouvelle fois faire confiance à son schéma tactique en 3-4-3. Pau Lopez devrait bien évidemment garder les buts marseillais. Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Sead Kolasinac devraient composer la défense. Les couloirs devraient être animés par Jonathan Clauss, à gauche, et Issa Kaboré, à droite, pressenti pour être titulaire en l’absence probable de Nuno Tavares. L’axe du terrain sera quadrillé par la paire Rongier-Veretout. Malgré son doublé contre Troyes, Vitinha pourrait à nouveau s’asseoir sur le banc pour laisser sa place à Ruslan Malinovskyi et ainsi permettre à Alexis Sanchez, épaulé par Cengiz Ünder, de retrouver la pointe de l’attaque.

