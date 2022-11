PSG : un après-midi parfait avant le Mondial !

La suite après cette publicité

Maître des débats et sans forcer, le Paris Saint-Germain, plus que jamais leader de Ligue 1 avec 41 unités, n’a fait qu’une bouchée de l’AJ Auxerre. Une large victoire (5-0) qui permet également aux hommes de Christophe Galtier de faire le plein de confiance avant la trêve internationale. Entre prestations individuelles convaincantes, assise collective séduisante et entrées percutantes, le champion de France en titre a vécu un après-midi de rêve.

Sous le soleil et dans une belle ambiance, le Parc des Princes s’est régalé, ce dimanche, à l’occasion de la 15ème journée. Après une minute de silence rendant hommage aux familles des victimes, sept ans après les attentats du 13 novembre à Paris, le club de la capitale a rapidement pris le contrôle des débats. Alignés en 3-4-1-2 - parfois en 4-3-3 quand Danilo Pereira montait dans l'entrejeu - les coéquipiers de Neymar n’ont pas tardé à lancer cette rencontre.

Un collectif solide, des individualités impressionnantes !

Profitant d’une tergiversation bourguignonne, Léo Messi trouvait Nuno Mendes d'un superbe ballon piqué. Etincelant lors de cette partie et auteur de deux passes décisives, le Portugais remisait pour Kylian Mbappé qui concluait parfaitement en une touche (1-0, 11e). Auteur de son douzième but de la saison, son 190ème sous le maillot parisien, le Bondynois devenait, par la même occasion, le meilleur buteur du championnat de France. Dominateur sur le plan de possession, le PSG ne parvenait, cependant, pas à se mettre à l'abri mais allait finalement passer la vitesse supérieure au retour des vestiaires.

Sur une nouvelle action de classe de Nuno Mendes, éliminant plusieurs défenseurs auxerrois, Carlos Soler, à la réception du centre de son partenaire, doublait la mise pour les siens (2-0, 51e). Porté par ce deuxième but, le champion de France en titre allait finalement dérouler. D'abord par l'intermédiaire d'Achraf Hakimi, parfaitement servi par Soler (3-0, 57e), avant que les entrants ne prennent la relève. Avec l'aide du poteau, Renato Sanches éteignait les derniers espoirs de l'AJA (4-0, 80e) puis Hugo Ekitike s'offrait son premier but avec le club francilien (5-0, 84e). Plus qu'une Manita, le PSG concluait un après-midi parfait.

Des remplaçants performants, des blessures évitées !

«Après-midi parfaite. On a concédé des situations, mais on a fait un match sérieux. Personne n’était préoccupé par la Coupe du Monde. Plus moi qu’eux, et c’est pourquoi j’ai voulu soulager Neymar, Messi, Sergio, même s’il ne joue pas la Coupe du Monde mais qui avait un peu de fatigue au niveau des mollets. Mbappé est resté sur la pelouse ? Mais il a 23 ans. Ney, lui, s’est arrêté en milieu de semaine à l’entraînement et Messi avait une certaine surcharge. Il me semblait opportun de donner du temps de jeu à d’autres joueurs», a notamment déclaré Christophe Galtier au micro de Prime Video avant de saluer la performance des entrants : «je suis content de l’entrée en jeu de Renato, qui a été décisif. L’entrée d’Hugo. Pablo a bien travaillé. Et c’était aussi important à mes yeux que Kim (Kimpembe, ndlr) puisse retrouver le goût de la compétition».

Fort d'un système tactique efficient, Christophe Galtier a, par ailleurs, pu alterner entre une défense à trois et à quatre (lorsque Pereira apportait le surnombre au milieu de terrain) lors de cette ultime rencontre avant le Mondial. Un match vécu sous le signe de la sérénité durant lequel l'ancien coach de l'OGC Nice peut également se féliciter de n'avoir connu aucun déboire sur le plan physique. En maîtrise, sans blessé, le PSG s'est ainsi tranquillement envolé vers une treizième victoire cette saison. À l'image de la performance XXL de Nuno Mendes, désigne homme du match par notre rédaction, ou de celle de Danilo Pereira, fort de 14 ballons récupérés, les Mondialistes du PSG ont ainsi fait le plein de confiance avant l'échéance qatarienne. Pour les autres, ce duel a également été l'occasion de se (re)lancer.

Présent en zone mixte à l'issue de la rencontre, Hugo Ekitike, auteur de sa première réalisation sous ses nouvelles couleurs, a ainsi fait part de son soulagement. «Oui c’est un petit soulagement mais c’est aussi un plaisir de marquer, c’est beaucoup d’émotions de marquer, ici, au Parc des Princes. C’est mieux que de marquer à l’extérieur. Des doutes ? Non, jamais», a notamment reconnu l'ancien buteur du Stade de Reims. Que ce soit sur le plan sportif, pour l'ambiance dans le vestiaire ou sur l'aspect psychologique, cet après-midi dans la capitale française avait tout d'un joli conte de fée pour les Rouge et Bleu. Place désormais à la trêve internationale où 12 joueurs du PSG tenteront de s'élever, cette fois-ci, sur le toit du monde.