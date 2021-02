Schalke 04 : Matthew Hoppe signe son premier contrat pro

Il est l'une des sensations du moment en Allemagne, et surtout à Schalke 04, où toute nouvelle est une bonne nouvelle vu la situation du club en championnat. Auteur d'un mois de janvier brillant, Matthew Hoppe n'était pas encore passé professionnel.

La suite après cette publicité

Et c'est désormais chose faite comme l'a annoncé la formation de Gelsenkirchen, puisque l'Américain a signé son contrat pro et est maintenant lié à son club jusqu'en 2023. Il a notamment inscrit cinq buts sur les cinq dernières rencontres de Bundesliga.

Good morning, America! 😉



MATTHEW HOPPE HAS SIGNED HIS FIRST PROFESSIONAL CONTRACT 💙🇺🇸



🚨 #Hoppe2023 🚨 pic.twitter.com/xOlqkM03jq