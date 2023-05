Argentine : Medina et Balerdi convoqués pour les matches de juin

Ils ont été récompensés de leurs belles saisons respectivement avec Lens et l’OM. Facundo Medina et Leonardo Balerdi, âgés de 23 et 24 ans, ont été appelés par Lionel Scaloni et figurent donc dans la nouvelle liste de l’Argentine pour les matches amicaux du mois de juin. Les deux défenseurs de Ligue 1 comptent 2 sélections mais n’avaient pas été appelés pour la dernière Coupe du monde remportée par les coéquipiers de Lionel Messi.

Pour rappel, l’Albiceleste affrontera l’Australie le 15 juin prochain et l’Indonésie le 19 pour deux rencontres qui permettront au sélectionneur argentin de découvrir de nouveaux joueurs. Dans cette optique, Scaloni a décidé d’appeler pour la première fois le jeune (18 ans) attaquant de Manchester United Alejandro Garnacho. A noter également la présence de Walter Benitez, l’ancien gardien de Nice, qui honore également sa première cape sous les couleurs argentines.

