Pascal Olmeta juge l’effectif de l’OM

À huit journées de la fin du championnat de France, il est impossible de dire à quelle place terminera l’Olympique de Marseille. Actuellement 6ème à trois points de Lens, 5ème, les hommes de Jorge Sampaoli peuvent encore tout à fait décrocher cette 5ème position et pourquoi pas participer à la prochaine campagne d’Europa League. Et pour Pascal Olmeta, ancien gardien de but du club, cette 5ème place serait justifiée au vu de l’effectif actuel, comme il l’a expliqué à la Provence.

«L'OM a des bons éléments mais ce n'est pas un effectif complet. Il y a des choses qui ne vont pas. Ce n'est pas possible. Il y a de bons éléments mais quand l'équipe est bien dans sa tête, quand il y a un entraîneur qui comprend le football et qui sait comment faire jouer l'équipe. L'OM a une bonne équipe mais pas pour rivaliser avec Paris, Lyon ou Lille. Lille a un entraîneur comme Christophe Galtier, qui sait comment parler à ses joueurs, construire, qui est toujours là, quelqu'un avec qui tu peux travailler sur le long terme. À Marseille, on ne peut pas travailler. Si les dirigeants ne comprennent pas le football marseillais, jamais l'OM ne s'en sortira», estime-t-il.