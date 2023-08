Fulham met la main sur Adama Traoré !

Tout s’est rapidement décanté ces derniers jours. Passé par le FC Barcelone et Aston Villa, Adama Traoré, libre depuis la fin de son contrat avec Wolverhampton, a rejoint Fulham comme l’a officialisé ce samedi par le club londonien. L’ailier espagnol de 27 ans s’est engagé pour les deux prochaines années avec une année supplémentaire en option.

Les pensionnaires de Craven Cottage se sont félicités de cette arrivée de poids comme l’a souligné Tony Khan, vice-président du club : «Je suis ravi d’accueillir Adama Traoré au Fulham Football Club. C’est un ailier explosif et puissant avec un bon rythme, et il a une expérience formidable en Premier League. C’est un joueur que nous connaissons très bien, et il a été du côté adverse de notre équipe à de nombreuses reprises ; je pense qu’il sera un excellent ajout à l’équipe de Marco (NDLR : Silva, le coach de Fulham).» Traoré portera le numéro 11 avec la formation londonienne.