Diego Costa à propos d’Antonio Conte : « il ne doit pas faire l’amour chez lui »

Diego Costa et Antonio Conte ne partiront pas en vacances ensemble. L’ancien attaquant de Chelsea (2014-2017) semble, en effet, garder un très mauvais souvenir de sa saison passée sous les ordres d’Antonio Conte. «Il m’a dit qu’il me remerciait pour tout mais n’allait pas m’utiliser. Il y avait quelque chose là-dessous, parce que ce n’est pas possible qu’un coach ne compte pas sur celui qui était son meilleur buteur la saison précédente», raconte tout d’abord l’ancien joueur des Blues sur son départ au cours d’un épisode de The Obi One Podcast.

Avant de dézinguer dans les grandes largeurs le technicien italien… «Il est tout le temps énervé, n’arrête pas de faire la gueule, tu ne prends aucun plaisir à t’entraîner avec lui… il ne doit pas faire l’amour chez lui, parce que c’est un mec très amer. C’est vraiment dommage parce que j’étais super bien à Chelsea. Je ne voulais pas causer un problème au club, même si les joueurs voulaient tous que je revienne et le détestaient tous. C’est pour ça qu’il n’est pas resté longtemps mais je lui souhaite le meilleur dans sa vie». Ambiance…