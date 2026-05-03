Google a effacé certaines traces de Vinícius

Depuis quelques heures, des internautes ont remarqué une anomalie surprenante sur Google. Lors de certains résumés de matchs du Real Madrid, dont certaines affiches de Ligue des Champions contre Dortmund et le Bayern mais aussi du Clasico, le nom de Vinícius Júnior disparaît purement et simplement de la liste des buteurs. Pourtant, les scores affichés restent corrects, ce qui crée un décalage étrange entre le résultat final et les informations détaillées des matchs.

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Il s’agirait très probablement d’un bug d’affichage ou d’un problème de synchronisation des data sportives utilisées par Google, plutôt que d’une suppression volontaire. Ce type d’erreur arrive parfois lorsque les bases de données ne se mettent pas à jour correctement. En attendant une correction, les fans du club madrilène restent perplexes face à cette disparition numérique d’un joueur pourtant décisif sur le terrain. A voir si Google communiquera dans les prochains jours ou réglera le souci technique.