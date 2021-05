Monaco - OL : les compositions sont tombées

La 35e journée de Ligue 1 s'achève ce dimanche soir avec un choc entre Monaco et l'Olympique Lyonnais. A domicile, les joueurs de Niko Kovac s'articulent en 3-4-1-2 avec Benjamin Lecomte comme dernier rempart. Devant lui, Djibril Sidibé, Guillermo Maripan et Axel Disasi prennent place en défense. Ruben Aguilar et Caio Henrique prennent les couloirs tandis qu'on retrouve Youssouf Fofana et Aurélien Tchouamnéni dans l'entrejeu. Enfin, Kevin Volland et Wissam Ben Yedder sont associés devant Cesc Fabregas.

De son côté, l'Olympique Lyonnais se présente en 3-4-1-2 avec Anthony Lopes dans les cages. Le gardien portugais peut compter sur Marcelo Guedes, Jason Denayer et Mattia de Sciglio en défense. Les rôles de pistons sont assurés par Léo Dubois et Maxwel Cornet tandis que Thiago Mendes et Maxence Caqueret constituent le double pivot. Lucas Paqueta évolue en soutien de Karl Toko Ekambi et Memphis Depay.

Les compositions

AS Monaco : Lecomte - Sidibé, Maripan, Disasi - Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Henrique - Fabregas - Volland, Ben Yedder

Olympique Lyonnais : Lopes - Marcelo, Denayer, De Sciglio - Dubois, Mendes, Caqueret, Cornet - Paqueta - Toko Ekambi, Depay

